Alitalia: Fassina (Leu), affitto asset per negoziare Piano sostenibile (2)

- "Ma a Ita vanno affittati tutti gli asset di Alitalia, non soltanto l'aviation: l'obiettivo deve essere la cessione di tutte le attività e il passaggio di tutte le lavoratrici e i lavoratori", prosegue Fassina. "La soluzione prospettata è urgente. Percorrerla subito consente di continuare a negoziare con Bruxelles senza acqua alla gola per un piano alternativo. Non si possono accettare, anche soltanto in parte, le condizioni poste dalla Commissione europea. Accettarle implicherebbe rinunciare a ricostruire una sana compagnia di bandiera e rassegnarsi a 6-7000 esuberi diretti e decine di migliaia di licenziamenti nell'indotto. In sintesi, Ita sarebbe una mini-Alitalia, destinata a fare, nel migliore dei casi, il vettore regionale di una grande compagnia europea. Si tratti a oltranza, ma intanto si affittino gli asset", conclude Fassina. (Rin)