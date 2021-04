Pd: Carla Bassu e Andrea Giorgis coordinatori Comitato riforme istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico Enrico Letta ha nominato Carla Bassu e Andrea Giorgis coordinatori del Comitato di esperti in materia di Costituzione, Democrazia e Riforme istituzionali. Avranno il compito - riferisce una nota - di coordinare, coinvolgendo le rappresentanze parlamentari e la comunità degli studiosi e degli esperti, l'attività del partito su questi temi di rilevanza per la vita democratica. Carla Bassu è associata di Diritto pubblico comparato presso l'Università di Sassari, della quale è consigliera di amministrazione. Andrea Giorgis, ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Torino, è deputato al Parlamento dal 2013 ed è stato sottosegretario di Stato alla Giustizia dal 2019 al 2021. (Com)