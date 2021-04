Recovery: Gelmini, 14 aprile Conferenza unificata con Cingolani, Colao e Orlando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, chiudendo la conferenza unificata Stato-Regioni-Anci-Upi avrebbe ringraziato "per gli spunti" offerti i ministri che hanno partecipato e in particolare il presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Nelle prossime settimane ci saranno nuovi incontri tematici della Conferenza unificata sul Recovery plan. Il primo di questi sarà mercoledì 14 aprile con i ministri della Transizione ecologica, dell’Innovazione e del Lavoro", avrebbe aggiunto. (Rin)