Milano: in Consiglio comunale minuto di silenzio per 40enne morto sulla Martesana

- Il Consiglio comunale di Milano ha osservato un minuto di silenzio per Andrea Elifani, il 40enne morto venerdì scorso sul Naviglio Martesana, come ha chiesto il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico. "È morto per una birretta mentre si trovava sul ponte della Martesana con degli amici, appoggiato a una balaustra che dovrebbe essere controllata dai tecnici del Comune di Milano, che sono pagati per farli", ha sottolineato De Chirico, augurandosi "che si faccia chiarezza sulla vicenda, perché a quanto pare la balaustra era stata controllata poco tempo fa, quindi io ritengo che vadano trovate delle responsabilità. Se ancora una volta le responsabilità non saranno individuate, qualcuno deve farsi da parte e essere messo da parte, perché non è possibile che queste cose avvengano in un manufatto che è stato recentemente ammodernato". Dopo il suo intervento, il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè ha dato il via al minuto di silenzio, ricordando che "come ha detto il sindaco poche ore dopo il tragico incidente, esprimendo il cordoglio della città, ovviamente l'amministrazione comunale è a disposizione degli inquirenti per dare tutti gli elementi per fare chiarezza su quanto è avvenuto. Mi sembra comunque importante che anche il Consiglio comunale con un minuto di silenzio per Andrea Elifani esprima il cordoglio della città a tutti i suoi famigliari e alle persone a cui era legato". "Se il consiglio comunale avesse un funzionamento normale, in apertura di oggi ci sarebbe stata una relazione dell'assessore ai Lavori pubblici sulla vicenda della Martesana", ha osservato il capogruppo di Milano in Comune, Basilio Rizzo, chiedendo "formalmente di sapere tutto quello che è necessario sapere su questa vicenda, non nascondendoci sui presunti segreti istruttori". "Sarebbe doveroso - ha aggiunto il consigliere di Fratelli d'Italia Enrico Marcora - che l'assessore Granelli mettesse le sue dimissioni nelle mani del sindaco, di fronte a un morto. Sarebbe un atto assolutamente dovuto". (Rem)