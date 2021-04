Alitalia: sindacati, incomprensibili dichiarazioni Giorgetti, subito tavolo interministeriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia di Alitalia è corredata da gestioni manageriali sciagurate e da scelte politiche altrettanto sbagliate che hanno provocato numerose volte drammatici dissesti economici finanziari dell’azienda, nonostante il fatto che i lavoratori siano tra i più produttivi e professionalmente preparati del settore e benché il costo del lavoro fosse ben al di sotto di quello delle compagnie concorrenti. Così in una nota congiunta il segretario generale Uiltrasporti Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Ivan Viglietti. “Ora il Paese ha l’opportunità di costituire una nuova compagnia di bandiera che sia sostenibile sotto il profilo industriale economico e sociale purché venga dotata degli adeguati segmenti industriali che la mettano nelle condizioni di competere sul mercato al pari di tutte le altre compagnie: la newco non può essere priva di una flotta numericamente adeguata con aerei di nuova generazione, deve avere al suo interno la manutenzione e l’handling così come le altre compagnie full carrier poiché sono i presupposti industriali necessari per poter competere in un mercato molto contendibile e perché entrambe generano profitti e non costi”, hanno detto. (segue) (Com)