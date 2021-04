Alitalia: sindacati, incomprensibili dichiarazioni Giorgetti, subito tavolo interministeriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto con l’Europa, continuano, sta facendo emergere da parte della commissaria europea Vestager “un atteggiamento molto diverso rispetto a quello adottato con Airfrance e Lufthansa alle quali, nella ricapitalizzazione, non è stato chiesto ciò che invece viene chiesto all’Italia in merito al taglio degli slot: ad Airfrance non si chiede un taglio del 50 per cento degli slot cosa che viene chiesta alle newco per Linate; per la compagnia di bandiera francese ci si è limitati a percentuali irrisorie che si attestano intorno al 7 per cento”. La discriminazione, aggiungono, è “conclamata”. “Non capiamo il motivo per cui il ministro Giorgetti neghi questa evidenza: non condividiamo assolutamente la sua impostazione che presuppone una compagnia talmente piccola per la quale possono essere sufficienti il 50 per cento degli attuali slot di Linate”, concludono, chiedendo un tavolo di confronto con tutti i ministeri coinvolti perché “il vaso è colmo: la manifestazione del 14 sotto al Mise dovrà ricevere necessariamente delle risposte”. (Com)