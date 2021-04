Italia-Libia Fassino, Roma e Tripoli sono partner strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, “riafferma la volontà del nostro Paese per una partnership strategica tra Italia e Libia a sostegno del processo di pacificazione avviato con la formazione del nuovo Governo, per accompagnare la Libia nella ricostruzione economica e nel rinnovamento istituzionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione esteri della Camera, Piero Fassino, durante l'incontro tra le Commissioni esteri della Camera dei deputati e del Parlamento libico. “Gli impegni concordati per una collaborazione nei settori infrastrutturale, energetico, sanitario e della pesca, nonché in campo culturale e universitario, rappresentano la concreta determinazione ad una collaborazione ampia e strategica", ha dichiarato Fassino. "Tanto più – ha proseguito – è importante che il processo politico avviato con la formazione del nuovo governo si consolidi e proceda senza ostacoli verso le elezioni di fine dicembre, per la cui realizzazione l'Italia potrà offrire un supporto legislativo e operativo”. Fassino ha aggiunto: “In questa chiave è essenziale lo smantellamento delle milizie, il ritiro dalla Libia delle forze militari straniere e il rafforzamento dell'azione svolta dalla missione europea Irini, a guida italiana, sull'embargo di armi e per il monitoraggio del cessate il fuoco". Per Fassino è altrettanto importante “una stretta cooperazione in materia migratoria per il contrasto al traffico di esseri umani, per la gestione condivisa di flussi regolari e per l'applicazione di standard internazionali in materia di rispetto dei diritti umani e di dignità delle persone”. “Anche da una intensa cooperazione parlamentare – ha concluso Fassino – potrà venire un contributo ulteriore al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi e in questa direzione si è convenuto di attivare una periodica consultazione tra le due commissioni Esteri".(Res)