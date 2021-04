Egitto: Pd Campidoglio, approvata mozione per cittadinanza onoraria a Patrick Zaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma chiede al governo di conferire la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. È questa la richiesta di una mozione presentata giorni fa dal Partito democratico in Campidoglio, appena votata all'unanimità da tutta l'Assemblea capitolina. "Con questo atto si vuole tenere alta l'attenzione sulla vicenda che coinvolge lo studente detenuto ingiustamente in Egitto da troppo tempo - si legge in una nota del Pd Campidoglio -. Il voto espresso oggi dall'Aula Giulio Cesare è un segnale importante che si aggiunge ai numerosi appelli di cittadini, associazioni e istituzioni per fare chiarezza su una vicenda così inquietante. Nei prossimi giorni sarà discusso anche al Senato il conferimento della cittadinanza onoraria. È necessario agire in fretta per il rispetto dei diritti di Patrick e lavorare affinché sia presto rilasciato". (Com)