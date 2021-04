Lavoro: impegno per giunta a erogare fondi per Roma Metropolitane, ok a mozione Pd in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità con 29 voti favorevoli una mozione, a prima firma della consigliera capitolina del Partito democratico, Ilaria Piccolo, che chiede un impegno alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e alla giunta a porre in essere ogni azione utile al risanamento della società Roma Metropolitane. La mozione è stata sottoscritta anche dal consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, dal capogruppo della Lega Maurizio Politi, dalle consigliera dei Verdi Simona Ficcardi e da altri consiglieri e ha riscontrato l'appoggio della maggioranza M5s in Aula Giulio Cesare. "Nonostante tutta l'Aula abbia votato più di cinque mozioni sul tema la situazione di Roma Metropolitane è ancora precaria, anzi è addirittura peggiorata - ha spiegato la consigliera Piccolo nel presentare l'atto -. Addirittura i dipendenti sono in Fis e la società è sull'orlo del fallimento. Non si capisce perchè si sia determinata questa condizione nonostante sia stato chiesto un parere alla Corte dei conti" in merito alla possibilità per Roma Capitale ad erogare fondi all'azienda al fine di permetterle di sanare contenziosi pregressi e "questo parere è arrivato ma ancora Roma Capitale non eroga i fondi necessari". (Rer)