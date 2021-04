Lazio: Pedica (Cdem), Pd faccia chiarezza su concorsopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il caso concorsopoli il Pd deve fare chiarezza dentro e fuori dal partito. Bisogna sollevare tutta l'attuale classe dirigente regionale perché se i pm stanno allargando le indagini vuol dire che qualcosa di irregolare c'è. Se qualcuno dovesse dichiarare che tutto è successo a sua insaputa si cadrebbe nel ridicolo. Letta prenda in mano la situazione". Lo afferma, in una nota, Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem). (Com)