Roma: associazione Caio, Raggi fermi delibera Pd su spazi sociali, non basta visitare palestre

- L'associazione Caio, Comunità autonome iniziative organizzate, in una nota commenta la visita della sindaca di Roma Virginia Raggi in una palestra in zona Tuscolana. "Con tutta la solidarietà per Giulia" che gestisce la palestra "alla quale siamo vicini, il nostro orologio è fermo al 2016, anno in cui l'amministrazione Raggi ha continuato nella prosecuzione della sciagurata delibera 140 del 2015 voluta dalla giunta Marino e quindi dal Partito democratico - si legge nella nota -. Da allora, oltre alla richiesta di riacquisizione, la sua amministrazione ci ha anche richiesto arretrati per centinaia di migliaia di euro, che poi sono risultati non dovuti grazie all'intervento degli avvocati. Nel frattempo abbiamo trascorso notti insonni tra la paura di dover ipotecare casa per pagare cifre folli non dovute e il rischio concreto di non poter portare avanti la nostra attività che tanto amiamo. Ancora oggi, l'amministrazione Raggi, non essendo riuscita a mandarci via prima della scadenza naturale della concessione, ci ha negato il rinnovo della stessa, con la motivazione che sarebbe in corso un riordino del patrimonio capitolino. Grazie al mancato rinnovo, inoltre, non abbiamo potuto accedere ad alcun decreto ristori. Ci viene tra i denti un sorriso amaro, pensando che il rinnovo è in corso da cinque anni, ovvero da quando si è insediata. In ogni caso, ci ha costretto di nuovo dinanzi a un tribunale che deciderà del nostro futuro". L'associazione chiede quindi alla sindaca "serietà e rispetto per chi come noi da oltre 20 anni pratica sport in quartieri complessi e lo fa nonostante la politica". (Com)