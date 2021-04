Serbia: premier Brnabic, nuova donazione a Bosnia di vaccini anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia effettuerà una nuova donazione di vaccini contro il Covid-19 a favore della Bosnia Erzegovina. Lo ha reso noto oggi la premier serba, Ana Brnabic, secondo quanto riferisce la stampa locale. Brnabic ha precisato che la donazione è composta da 10 mila dosi di vaccino AstraZeneca. "Stasera o domani mattina invieremo 10 mila vaccini a Sarajevo per aiutare i nostri vicini e amici nella lotta contro questa pandemia", ha detto ai giornalisti Brnabic. La Serbia, ha aggiunto la premier, continuerà ad aiutare il più possibile e mostrerà solidarietà nei confronti degli altri Paesi della regione. "Non possiamo essere al sicuro finché l'intera regione(dei Balcani occidentali) non sarà al sicuro", ha concluso Brnabic. Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha consegnato lo scorso 2 marzo alla Bosnia Erzegovina una prima donazione costituita da vaccini prodotti da AstraZeneca. Ad accogliere il capo dello Stato serbo sono stati gli esponenti della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, Zeljko Komsic e Sefik Dzaferovic, che hanno ringraziato per la donazione. Diversa è stata la reazione della ministra degli Esteri bosniaca, Bisera Turkovic, che in un intervento ha detto che il vaccino AstraZeneca consegnato da Belgrado è "per poveri, di qualità inferiore, a basso prezzo e accessibile". (segue) (Seb)