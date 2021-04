Serbia: premier Brnabic, nuova donazione a Bosnia di vaccini anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turkovic ha dichiarato che quei vaccini AstraZeneca sono del tipo prodotto in India, che non sono approvati nei Paesi Ue e che sono destinati al mercato dei Paesi poveri. Quel tipo di vaccino, ha proseguito la ministra, è facilmente reperibile nel mercato e anche la Bosnia Erzegovina avrebbe potuto procurarselo. In un'altra dichiarazione Turkovic ha detto, a proposito delle donazioni di vaccini fatte dalla Serbia ai Paesi della regione dei Balcani occidentali, che si tratta di volontà di "affermazione e dominazione" della Serbia nella regione. Le dichiarazioni della ministra hanno provocato una serie di commenti fra cui quello del direttore del laboratorio bosniaco per il controllo dei dispositivi medici Verlab, Almir Badnjevic. Secondo Badnjevic l'azienda AstraZeneca avrebbe anche valutato la possibilità di citare in giudizio la Bosnia Erzegovina per le dichiarazioni della ministra. "Un membro dell'amministrazione di AstraZeneca mi ha confermato di aver ricevuto informazioni sulla consegna di vaccini in Bosnia Erzegovina e sulla controversa dichiarazione della ministra Turkovic secondo cui quei vaccini sono per Paesi del terzo mondo. La sua dichiarazione danneggia direttamente la reputazione di AstraZeneca" ha detto Badnjevic all'indomani delle dichiarazioni di Turkovic. (Seb)