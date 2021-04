Regno Unito: fonti polizia, gruppo unionista Uvf dietro violenze in Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti della polizia, ci sarebbe la mano dell'Ulster Volunteer Force (Uvf), gruppo paramilitare di stampo unionista, dietro le violenze a Belfast nella notte di ieri. Il gruppo avrebbe "incoraggiato" le violenze che hanno portato al ferimento di sette agenti di polizia in Irlanda del Nord. Le forze dell'ordine hanno fatto sapere di aver trovato le impronte digitali di membri dell'organizzazione paramilitare in due separati incidenti avvenuti sin dallo scorso venerdì, facendo ipotizzare il loro coinvolgimento sin dall'inizio delle violenze la scorsa settimana. Altri disordini invece sarebbero imputabili all'Ulster Defence Association (Uda), un'altra organizzazione storicamente vicina alle posizioni lealiste a Londra e avversa a quelle repubblicane. Sono almeno 55 gli agenti di polizia feriti sin dallo scorso venerdì in seguito alle violente proteste che hanno avuto luogo attraverso l'uso di pietre, bottiglie incendiarie e bombe carta nella capitale Belfast ed in altri centri nella nazione nordirlandese. (Rel)