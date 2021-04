Imprese: Giorgetti incontra notariato per piattaforma online costituzione nuove startup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi al Mise l’incontro tra i rappresentanti del notariato e il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti: al centro del confronto la creazione della piattaforma online per le Srl startup innovative. La questione, si legge in una nota, nasce all’indomani della sentenza che riporta in capo ai notai la costituzione di queste società: da parte del notariato l’impegno per creare la propria piattaforma online per rendere più semplici e meno costosi tutti gli adempimenti per le startup garantendo, al tempo stesso, tutti gli standard di sicurezza, dagli statuti alla correttezza delle procedure, per le neo imprese. Secondo Giorgetti si intraprende un “percorso positivo e virtuoso che coniuga i doverosi progressi di sburocratizzazione con la sicurezza dei passaggi di registrazione delle startup”. (Rin)