Vaccini: Locatelli, da domani in Lombardia via a somminsitrazioni a soggetti estremamente fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A partire da domani, venerdì 9 aprile, i lombardi in condizioni di estrema vulnerabilità e le persone con disabilità grave non in carico ad una struttura ospedaliera potranno prenotare la vaccinazione anti-Covid. Lo si potrà fare, come per tutte le altre categorie, tramite sito web, call center, Postamat o tramite il postino". Lo annuncia Alessandra Locatelli, assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia. "Con l'avvio della campagna vaccinale #PrimaTu, riservata alle persone estremamente vulnerabili, Regione Lombardia - spiega - si impegna ad assicurare a questi cittadini la massima attenzione per tutelare la loro salute. Per agevolare questa fase della campagna vaccinale, per ciascuna Ats è stato individuato un 'vax manager', una figura ad hoc a cui i soggetti fragili che devono fare il vaccino potranno rivolgersi per avere informazioni sulle somministrazioni e sulla campagna vaccinale. Inoltre resta attivo anche il numero verde di Regione Lombardia 800894545". "Per i caregiver familiari delle persone con grave disabilità - aggiunge l'assessore - sarà data la possibilità di prenotarsi contestualmente alla persona assistita: sulla piattaforma è consentita la prenotazione di massimo tre assistenti familiari, per consentire al centro vaccinale di avere un'indicazione più precisa dei soggetti che si presenteranno per la vaccinazione. A ogni modo per specifiche esigenze è possibile rivolgersi al proprio medico di base o all'Ats di riferimento". "Infine, per quanto riguarda gli assistenti familiari dei minori e delle persone con disabilità grave ed estrema vulnerabilità già vaccinate, a partire dal 16 aprile sarà possibile accedere al portale ed effettuare le prenotazioni".(Com)