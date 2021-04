© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La disponibilità di vaccini non è caduta, non è calata, ed i numeri delle somministrazioni sono tornati a prima di Pasqua ed il trend sta seguendo la programmazione: non ho dubbi che gli obiettivi vengano raggiunti". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa.(Rin)