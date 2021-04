Russia-Azerbaigian: colloquio Putin-Aliyev, focus su Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo azero, Ilham Aliyev, hanno discusso la situazione nel Nagorno-Karabakh durante una conversazione telefonica, tenendo conto dei recenti colloqui Mosca-Yerevan sulla questione, come ha riferito il Cremlino. "È proseguita la discussione sulla situazione intorno al Nagorno-Karabakh, la sua ulteriore stabilizzazione, in conformità con le dichiarazioni dei leader di Russia, Azerbaigian e Armenia del 9 novembre 2020 e dell'11 gennaio di quest'anno. In particolare, le questioni di garantire la pace, la sicurezza e il progressivo sviluppo socioeconomico della regione, nonché lo stato di avanzamento dei lavori per il ripristino delle comunicazioni di trasporto, sono stati presi in considerazione. Allo stesso tempo, si è tenuto conto anche dei risultati dei colloqui Russia-Armenia svoltisi il 7 aprile di quest'anno a Mosca", riferisce il comunicato del Cremlino. (Rum)