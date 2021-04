Milano: opposizioni protestano davanti al comando di Polizia locale per il "caso Barbato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri comunali di centrodestra a Milano oggi si sono collegati al Consiglio comunale telematico da piazza Beccaria, dove si trova il comando della Polizia locale, per protestare contro l'avvicendamento tra il comandante Antonio Barbato e l'attuale Marco Ciacci nel 2017. "Sono allibito che nonostante le nubi che incombono sull'amministrazione create dell'inchiesta televisiva delle Iene e quanto hanno riportato alcuni giornali, il sindaco non si sia nemmeno presentato in aula e nessuno dell'amministrazione abbia voluto dire una parola", ha commentato il consigliere della Lega Gabriele Abbiati. "Sono anni - ha proseguito - che chiediamo chiarezza sulla questione, ma mai una risposta e anche adesso vi è l'ennesimo comportamento assurdo che non fa bene a Milano. Noi vogliamo la verità ma ancora una volta questa amministrazione si nasconde e ci toglie anche qualsiasi possibilità di manifestare la nostra preoccupazione, silenziando i microfoni". "Sala - ha osservato il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale - continua a scappare di fronte a tre banali domande che facciamo dal 2017: perché il suo assessore alla Sicurezza invitò a dimettersi il comandante Barbato anche se solo testimone? Perché ha selezionato e nominato nuovo comandante Marco Ciacci in un solo giorno, sulla base di quale valutazioni? Perché il Comune non ha mai risposto alla nostra richiesta di sapere se è stata verificata l'opportunità di reperire le professionalità per fare il comandante dei vigili urbani di Milano?". (segue) (Rem)