Milano: opposizioni protestano davanti al comando di Polizia locale per il "caso Barbato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Fratelli d'Italia e assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, invece, ha annunciato la richiesta di un nuovo bando per il comandante dei vigili, ricordando "tutte le varie vicende giudiziarie che hanno riguardato i vigili negli ultimi anni, il sequestro e la vendita di droga, le multe incassate impropriamente, i suicidi e il licenziamento dell'ex comandante Antonio Barbato e la nomina del nuovo senza bando. Siamo davanti a una maggioranza di centro sinistra che continua a fuggire dal riferire su questo argomento. Prima la commissione d'inchiesta cassata per un calcolo decimale, poi la commissione sicurezza stoppata direttamente dal vice sindaco Anna Scavuzzo con la scusa di una serie di indagini in corso". "Non ricordo nella storia dell'amministrazione comunale ben sei fascicoli aperti dalla magistratura sul corpo della Polizia Locale, ma se questo fosse successo durante il governo di centro destra cosa avrebbero fatto? È del tutto evidente - ha concluso De Corato - che la questione non si chiude oggi. Aspettiamo che il presidente della commissione Sicurezza Pantaleo nonostante l'alto là del vicesindaco convochi la commissione". (segue) (Rem)