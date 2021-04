Milano: opposizioni protestano davanti al comando di Polizia locale per il "caso Barbato" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Consiglio comunale sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Gianluca Corrado, che ha parlato di "ricostruzioni fantascientifiche e anche piuttosto azzardate", ma ha sottolineato che "noi sin da allora avevamo chiesto chiarimenti, che non sono arrivati, anche a causa della mancanza di sostegno da parte delle altre forze d'opposizione che oggi a sei mesi dalle elezioni si ricordano della gravità della vicenda" e ha assicurato che se gli fosse stato chiesto dal centrodestra di sottoscrivere la richiesta di una commissione d'inchiesta, "l'avrei sottoscritta, sebbene non ritengo che sia quella la via, a distanza di quattro anni. Ma credo che su questa vicenda il sindaco Sala sarebbe dovuto venire in Consiglio a spiegarci perché sono state fatte alcune scelte politiche e se ci sono stati degli illeciti. Sarebbe doveroso". (Rem)