Autostrade: Atlantia, Cda avvia esame offerta consorzio Cdp, preso atto interesse Acs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha avviato – con l’ausilio degli advisor legali e finanziari – l’esame dell’offerta avanzata lo scorso 31 marzo dal consorzio Cdp (guidato da Cdp Equity in cordata con gli statunitensi di Blackstone e gli australiani di Macquarie) per l’acquisto dell’88 per cento di Autostrade per l’Italia (Aspi). Il Cda, si legge in una nota, ha anche “preso atto della manifestazione di interesse inviata oggi dal Gruppo spagnolo Acs per l’acquisto di una partecipazione nel capitale di Aspi, in consorzio con altri investitori nazionali ed internazionali”. Il consiglio, conclude la nota, proseguirà le analisi nelle successive riunioni “anche riguardo alla nuova proposta progettuale avanzata da Acs”. (Com)