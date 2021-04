© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirghizistan: uccisa a 27 anni durante rapimento per matrimonio, proteste a Bishkek - Centinaia di persone si sono raccolte oggi in Kirghizistan davanti alla sede del ministero dell’Interno a Bishkek per protestare contro l’uccisione di una donna di 27 anni, Aizada Kanatbekova, rapita lo scorso 5 aprile per un matrimonio forzato. Lo riporta l’emittente satellitare “al Jazeera”. Il rapimento della sposa, o “Ala kachuu”, è una pratica fuori legge dal 2013 ma ancora largamente diffusa nel Paese: secondo l’ufficio locale delle Nazioni Unite, un quinto delle donne sposate ha contratto matrimonio a seguito del sequestro, che in un terzo dei casi non è stato consensuale. Il corpo della giovane Aizada è stato trovato due giorni dopo il rapimento all’interno di un’auto in un’area rurale del Kirghizistan assieme a quello del suo sospetto assassino, che si sarebbe tolto la vita accoltellandosi. Agli arresti è finito un presunto complice che avrebbe avuto un ruolo nell’organizzazione del sequestro. (Res)