I fatti del giorno - America latina

- Perù: domenica le elezioni presiedenziali, si va verso il secondo turno - Si chiude oggi in Perù la campagna elettorale in vista delle elezioni generali in programma domenica 11 aprile. A pochi giorni dal voto, che chiama i peruviani ad eleggere un nuovo presidente e un nuovo Congresso, i sondaggi faticano a collocare le preferenze degli elettori, tra cui spiccano gli indecisi e i disillusi pronti a disertare le urne. Secondo l’ultimo sondaggio pubblicato il 4 aprile da El Comercio-Ipsos l’unico candidato ad avere una percentuale di preferenze a due cifre è Yonhy Lescano, del partito di centro sinistra Azione Popolare (Acción Popular). Segue Veronika Mendoza del partito di sinistra Uniti per il Perù (Juntos por el Perú), con il 9 per cento. A pari merito si afferma Hernando de Soto, del partito di centro destra Avanza País, seguito dalla leader di Forza popolare (Fp) Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente Alberto (8 per cento) e sempre all’8 per cento dall’ex giocatore di football George Forsyth del partito conservatore Victoria Nacional, nato nel 2020 dal partito Restauracion nacional, fondato dall’ex pastore evangelico Humberto Lay. (segue) (Res)