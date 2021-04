© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: Parlamento Ue non osserverà secondo turno elezioni presidenziali - Il Parlamento europeo non osserverà il secondo turno delle elezioni presidenziali in Ecuador previste per l'11 aprile. Lo hanno dichiarato i copresidenti del gruppo di coordinamento elettorale e sostegno alla democrazia al Parlamento europeo, il popolare tedesco David McAllister e il popolare svedese Tomas Tobé, commentando l'imminente secondo turno delle elezioni presidenziali in Ecuador. "Il Parlamento europeo non osserverà il secondo turno delle elezioni presidenziali in Ecuador previste per l'11 aprile. Di conseguenza, non commenterà né il processo né i risultati che verranno annunciati in seguito", hanno affermato. "Nessun singolo membro del Parlamento europeo è stato incaricato di osservare o commentare questo processo elettorale per conto del Parlamento europeo. Pertanto, se un membro del Parlamento europeo decidesse di assistere a queste elezioni, lo farebbe di propria iniziativa e non dovrebbe, in nessuna circostanza, tramite alcuna dichiarazione o azione, associare la propria partecipazione al Parlamento europeo". (segue) (Res)