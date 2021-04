I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: ricevute altre 200 mila dosi vaccino Pfizer - Il Perù ha ricevuto ieri un nuovo lotto di 200.070 dosi del vaccino anti Covid-19 del laboratorio Pfizer. Parlando dall’aeroporto internazionale Jorge Chávez, il presidente Francisco Sagasti ha dichiarato che fino a fine aprile arriveranno 200.070 dosi a settimana, per un totale di 800.280 dosi. A maggio, ha detto il capo dello stato, le forniture passeranno a 450.000 a settimana per un totale di 1.800.000 dosi. “Questi invii sono parte dell’accordo firmato con Pfizer per un totale di 20 milioni di dosi da qui a fine anno”, ha detto Sagasti. Il paese dispone a oggi di 1.567.000 dosi, tra cui un milione di dosi della cinese Sinopharm e 117 mila fornite dal meccanismo Covax dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (segue) (Res)