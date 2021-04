I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Colombia: quattro morti in attacco armato nel dipartimento del Cauca - Almeno quattro persone sono morte in un attacco armato nel dipartimento colombiano del Cauca, nell'ovest del paese. Secondo quanto riferisce la stampa locale l'attacco è avvenuto in una zona rurale del municipio di Santander de Quilichao ad opera di uomini armati non identificati. Nel nord del dipartimento opera la dissidenza delle Farc. Secondo l'Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz) si tratta del 26mo attacco armato in Colombia e il quarto nel dipartimento Cauca nel 2021.