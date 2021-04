Decreto Sostegni: De Poli (Udc), contributo del 25 per cento su costi fissi aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Senato, dove è in corso l'esame del Dl Sostegni, ho presentato alcune proposte migliorative a sostegno delle attività più colpite dalla crisi tra cui commercianti, esercenti (bar e ristoranti), ambulanti, albergatori e agenzie di viaggio. L'obiettivo è venire in aiuto di quelle imprese che stanno pagando il prezzo più alto di questa crisi". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli che spiega: "Ho chiesto - aggiunge - un contributo del 25 per cento dei cosiddetti costi fissi sostenuti dalle attività nel 2020; il credito d'imposta per i canoni di locazione delle imprese; estendere fino a 15 anni la durata dei finanziamenti garantiti dal Fondo garanzia pmi; azzeramento degli oneri delle bollette elettriche e del canone Rai; proroga della moratoria sui finanziamenti fino a fine-anno; prevedere almeno la riduzione della Tari (tassa sui rifiuti) per le attività coinvolte e e estensione della moratoria Imu, oggi prevista solo per alcune categorie, anche al settore dei pubblici esercizi fortemente colpiti dalla pandemia". (com)