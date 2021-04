Camera: dopo voto finale su decreto Ministeri Aula si occuperà di mozioni su riapertura scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il voto finale sul decreto recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, l’Aula della Camera passerà direttamente all’esame delle mozioni in materia di riapertura degli istituti scolastici. Questa l’intesa raggiunta dai gruppi, che hanno così accettato la proposta lanciata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida. "Interrompiamo qui i nostri interventi, ne abbiamo fatti tanti - aveva detto il parlamentare nel suo intervento -. Chiediamo, però, al Parlamento di discutere oggi le mozioni sulla scuola per dare certezza alle famiglie, che aspettano di sapere quale sarà il destino dei loro figli. Auspichiamo che la maggioranza accetti l’inversione dell’ordine del giorno".(Rin)