Paesi Bassi: migliaia di cittadini britannici in attesa di permessi di residenza per problemi tecnici

- Sono 11.000 i cittadini britannici nei Paesi Bassi ad aver bisogno di nuovi permessi di residenza a causa di errori tecnici sulle fotografie identificative. Lo riferisce il quotidiano olandese “Telegraaf”. Il problema è stato causato da un'errata rilevazione dei dati biometrici presso gli uffici temporanei di Amsterdam e Utrecht, che ha portato alla produzione di fotografie non conformi agli standard europei, in relazione ad aspetti come risoluzione, nitidezza e contrasto delle immagini. Le persone coinvolte dovranno inviare una nuova foto al Servizio di immigrazione e naturalizzazione (Ind), e i nuovi documenti saranno consegnati via corriere. Nel frattempo, ha chiarito l'Ind, le persone possono continuare a usare la documentazione precedente per dimostrare i loro diritti di residenza e i funzionari di frontiera sono stati avvisati del problema. (Beb)