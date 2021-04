Sanità: Cecchetti (Lega), operazione domino al Policlinico di Milano esempio eccellenza ospedaliera lombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ospedali lombardi si rasenta l'impossibile per salvare vite, come testimonia l'incredibile doppia operazione di 'trapianto a domino' svolta al Policlinico, dove con un solo espianto da un singolo donatore sono stati effettuati due trapianti, con due vite salvate. Con questo metodo a domino, è stato asportato un fegato da un giovane paziente che necessitava di sostituire quell'organo, che per una serie di motivazioni mediche 'non funzionava', ed è stato impiantato a un altro paziente che invece aveva le caratteristiche per riceverlo e guarire a sua volta". Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier e vice presidente dei Deputati della Lega. "Complimenti al Policlinico di Milano, alle equipe che hanno svolto queste operazioni, a tutta la struttura che ha seguito questi malati, a tutto il personale sanitario", prosegue Cecchetti, sottolineando che si tratta di "un'altra incredibile conferma dell'eccellenza ospedaliera e sanitaria della Regione Lombardia: del resto se 9 ospedali lombardi sono stati inseriti tra i migliori primi 14 in Italia da un'indagine della rivista americana 'Newsweek' sui migliori ospedali mondiali (World's Best Hospitals 2021) è proprio per questi risultati, per questi miracoli, sotto gli occhi di tutti". (Com)