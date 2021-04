Covid: assessore Lazio, Rt a 0.9, calano focolai e incidenza ma pressione alta su ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su oltre 17 mila tamponi (più 3.681 rispetto a ieri) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 38 mila test, nel Lazio si registrano oggi 1.240 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 159 rispetto a ieri), con 554 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 37 decessi (meno 10 rispetto a ieri) e più 1.834 guariti. "Il valore Rt è in calo a 0.9, diminuiscono i focolai e l'incidenza, mentre rimane alta la pressione sugli ospedali". Lo spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. In particolare, nella regione sono 3.610 le persone ricoverate, 382 delle quali in terapia intensiva. "Aumentano i casi mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3 per cento. I casi a Roma città sono a quota 500", commenta l'assessore D'Amato. Intanto, da domani a mezzanotte sono aperte le prenotazioni per il vaccino anti Covid alle persone di anni 62 e 63, ovvero i nati nel 1958 e 1959. (Rer)