Roma: Fd'I Campidoglio, mozione sfiducia per assessore Mobilità, non rispetta Aula su Ztl

- Il gruppo capitolino di Fratelli d'Italia ha presentato una mozione che impegna la sindaca a revocare le deleghe all'assessore alla mobilità e vicesindaco Pietro Calabrese "per la grave violazione dell'articolo 25 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale in quanto non ha ottemperato all'indirizzo espresso dall'Aula due giorni fa con l'approvazione di un documento che chiedeva di non riattivare la Ztl del centro storico in considerazione del particolare momento che vede la grave crisi delle attività commerciali e la mancanza di sicurezza urbana anche per il poco movimento". Lo affermano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni, consiglieri, Rachele Mussolini, consigliera della lista Con Giorgia. "La mozione - aggiungono - fa anche riferimento al palese mancato raggiungimento da parte dell'assessore degli obiettivi espressi nei vari documenti di pianificazione sulla mobilità e sul trasporto pubblico. Auspichiamo che anche le altre forze politiche di opposizione e singoli consiglieri di maggioranza vogliano difendere le prerogative e la sovranità dell'aula e approvare il documento di sfiducia all'assessore".(Com)