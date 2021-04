Francia: sondaggio, Macron perde un punto e scende al 33 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron perde un punto nei sondaggi, scendendo a 33 per cento. È quanto emerge da una rilevazione demoscopica condotta dall'istituto Elabe per il quotidiano "Les Echos". L'opinione pubblica sul primo ministro Jean Castex, invece, scende di 4 punti arrivando al 26 per cento. "Nessuna delle due figure dell'esecutivo avanza, né dopo gli annunci del 16 marzo del primo ministro né dopo quelli del 31 marzo del presidente della Repubblica", spiega Bernard Sananes, presidente di Elabe. "C'è un dubbio che si installa sull'orizzonte dell'uscita dalla crisi", aggiunge Sananes. Il sondaggio è stato realizzato il 6 e il 7 aprile su un campione di 1.003 persone. (Frp)