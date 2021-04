Toscana: Bezzini, poche dosi di AstraZeneca, hub regionali in sofferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi seduta di aggiornamento sulla situazione vaccinale anti-Covid in Toscana per la commissione Sanità presieduta da Enrico Sostegni (Pd). E’ stato deciso che ogni settimana la commissione si riunirà per fare il punto con l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini e con i tecnici della giunta regionale. “Un modo per scambiarci informazioni in tempo reale e per dare il nostro contributo all’indirizzo della campagna vaccinale” ha dichiarato Sostegni. Questo pomeriggio l’attenzione si è concentrata sulle ultime indicazioni arrivate dal governo nazionale di utilizzare il vaccino AstraZeneca solo per chi ha più di 60 anni. “Le nuove raccomandazioni ci impongono di cambiare in corsa, per l’ennesima volta, la nostra programmazione – ha spiegato Bezzini - Il nostro programma era di somministrare AstraZeneca ai caregiver e ai volontari, ma ora dobbiamo ripensare la strategia per coloro che hanno meno di 60 anni, che in queste categorie sono la grande maggioranza”. Ma un problema ancora più grande è dato dalla mancanza di consegna dei vaccini. Gli hub della Toscana stanno chiudendo perché non arrivano più dosi. L’assessore e i tecnici della giunta hanno fornito un elenco: la prossima settimana arriveranno 94 mila dosi di Pfizer, casa farmaceutica che si è rivelata fin qui la più puntuale nelle consegne, che saranno riservate tutte agli over 80; AstraZeneca questa settimana non ha consegnato alcuna dose e la prossima ha in programma di consegnare solo 9 mila dosi. “Per questo stiamo chiudendo i centri vaccinali” ha continuato Bezzini. (segue) (Ren)