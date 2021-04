Covid: Monti (Lega), Lombardia da zona arancione, auspichiamo rapido cambio di colore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati della Lombardia sono in netto miglioramento su ogni indicatore chiave. Ritengo sia doveroso quindi il passaggio in zona arancione”. Così Emanuele Monti, presidente leghista della Commissione Sanità e Politiche sociali della Lombardia, in merito all’andamento dei contagi che potrebbe portare la Lombardia a passare in zona arancione da domani. “I dati danno piena conferma al miglioramento dell’andamento epidemiologico sul territorio regionale – spiega Emanuele Monti – di conseguenza auspico non si perda tempo nell’autorizzare il cambio di colore, soprattutto per dare respiro alle attività economiche, messe in ginocchio dalle restrizioni degli ultimi mesi”.(Com)