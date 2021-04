Viabilità: Anas, su Ss36 lavori notturni in galleria Monte Barro in provincia di Lecco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha avviato l'intervento di pulizia della calotta, delle pareti, delle piazzole e delle segnaletiche e le ispezioni tecniche all'interno della galleria "Monte Barro", sulla strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" nei territori comunali di Pescate, Galbiate, Civate, Oggiono e Valmadrera, in provincia di Lecco. I lavori - spiega Anas in una nota - interessano la carreggiata nord (Lecco) che fino al 24 aprile sarà chiusa al traffico tra lo svincolo di Civate e lo svincolo di Pescate nella sola fascia oraria notturna 21-6. La limitazione sarà sospesa nelle notti tra sabato e domenica, domenica e lunedì e nelle notti dei giorni festivi e prefestivi. Durante la chiusura il traffico sarà indirizzato in uscita allo svincolo di Civate con prosecuzione sulle provinciali 639 e 583 e rientro sulla statale allo svincolo di Pescate. (Com)