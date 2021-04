Energia: principe ereditario saudita annuncia apertura centrale solare di Sakaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman ha annunciato l'apertura della centrale ad energia solare di Sakaka e la firma di un accordo di acquisto di energia (Ppa) per sette nuovi progetti di energia solare in varie regioni del Regno. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”. La centrale di Sakaka è un parco solare fotovoltaico da 300 megawatt sviluppato su un sito di 6 chilometri quadrati nella provincia di Al Jouf. Sviluppato come parte della King Salman Renewable Energy Initiative, è il primo progetto di energia solare su scala industriale in Arabia Saudita. La costruzione del parco solare da 1,2 miliardi di rial sauditi (320 milioni di dollari) è stata avviata a novembre 2018.(Res)