Gioco: Cardia (Acadi), stop favorisce illegalità, lo Stato ha perso 7 miliardi

- L’ormai "interminabile" chiusura del settore del gioco pubblico, che ha superato i dieci mesi complessivi, sta producendo "effetti drammatici per oltre 150 mila lavoratori e 75 mila imprese". È l’allarme lanciato da Geronimo Cardia, presidente dell'Associazione concessionari di giochi pubblici (Acadi), oggi durante un’audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato sul decreto Sostegni. "Una dinamica non più sostenibile, basti pensare che dal 14 marzo 2020 ad aprile 2021 le attività sono rimaste chiuse per il 67 per cento del periodo. Allo stesso tempo le casse dell'Erario si stanno impoverendo massicciamente, con circa 7 miliardi di perdite, mentre si arricchiscono mafie e organizzazioni criminali", ha spiegato Cardia. Le attività illegali "stanno infatti proliferando a ritmi impressionanti: sono state sequestrate, da marzo 2020 a oggi, centinaia di agenzie scommesse senza concessione, oltre 100 bische chiuse, più di 2 mila apparecchi illegali sequestrati, più di 300 siti online illegali inibiti dall'Agenzia dogane e monopoli nel periodo emergenziale", ha aggiunto il presidente di Acadi. (segue) (Rin)