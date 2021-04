Gioco: Cardia (Acadi), stop favorisce illegalità, lo Stato ha perso 7 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna quindi programmare la riapertura delle attività del gioco nelle zone 'bianche' e 'gialle' del Paese adottando i protocolli già esistenti e già sottoposti al Comitato tecnico scientifico (Cts). È imprescindibile una maggiore attenzione verso il settore all'interno del decreto Sostegni, prevedendo liquidità per le concessioni e per le relative attività di servizio pubblico", ha proseguito Cardia. Secondo il presidente di Acadi, serve inoltre "rimuovere i limiti che riguardano le aziende con ricavi superiori ai 10 milioni di euro, che sono frequenti in ragione dei prerequisiti richiesti dai parametri concessori. Altro elemento fondamentale risiede nella proroga di tutte le concessioni, esercitate nel canale retail soggette a sospensione, in proporzione rispetto alla mancata redditività", ha evidenziato il presidente dell'Associazione. Infine, "è urgentissimo continuare a sospendere i versamenti del Prelievo erariale unico (Preu) fino alla riapertura delle attività con la riattivazione dei flussi finanziari", ha concluso Cardia. (Rin)