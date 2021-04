Energia: Russia, riserve petrolio aumenteranno di 10,4 miliardi di tonnellate entro il 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una quota importante dell'aumento delle riserve di petrolio in Russia sarà associata allo sviluppo dei giacimenti sulla piattaforma continentale. È quanto si apprende da una bozza del rapporto del ministero dell'Energia russo sullo sviluppo dell'industria petrolifera, ripreso dai media locali. La Russia, secondo quanto indicato, aumenterà le riserve di petrolio di 10,4 miliardi di tonnellate entro il 2035. La crescita media annua dovrebbe essere di 1,2 volte rispetto al livello precedente. "Per mantenere un livello sostenibile di produzione di petrolio in futuro, entro il 2035, è necessario aumentare le riserve di petrolio per un importo di almeno 10,4 miliardi di tonnellate nel periodo 2021-2035. L'aumento medio annuo delle riserve in futuro dovrebbe superare il livello annuale di produzione di petrolio di una media di 1,2 volte", si legge nella bozza del documento, citata dall'agenzia di stampa "Tass". (Rum)