Agricoltura: assessore lombardo Rolfi, numeri dimostrano che quella italiana è la più sostenibile d'Europa

La sostenibilità dell'agricoltura porta il Made in Italy ai primi posti in Europa, come emerso dall'indagine della Fondazione Symbola. "L'agricoltura italiana - ha commentato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi - è la più sostenibile d'Europa sotto il profilo ambientale e ha già raggiunto alcuni obiettivi indicati dalla 'Farm to fork". "Tra gli esempi più qualificanti - ha sottolineato - c'è la consistente riduzione dei prodotti fitosanitari. Chi descrive l'agricoltura come una delle principali fonti di inquinamento sbaglia. Il processo di sostenibilità, infatti, è in atto da anni soprattutto nei settori più intensivi come le coltivazioni e la zootecnia della Pianura padana". L'agricoltura italiana - riferisce un comunicato stampa di Regione Lombardia - è tra le più sostenibili in Europa, con una quantità di emissioni pari a 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, nettamente inferiori a quelle di Francia (76 mln), Germania (66 mln), Regno Unito (41 mln) e Spagna (39 mln). Il settore ha ridotto del 20 per cento l'uso di pesticidi (2011-2018), a fronte di un aumento negli altri paesi europei (Francia e Germania) ha aumentato l'utilizzo e la produzione di energie rinnovabili e ha ridotto i consumi di acqua."I numeri - ha aggiunto Rolfi - servono per difendere il comparto da attacchi ideologici strumentali e sostenere con più forza i processi di innovazione e modernizzazione".