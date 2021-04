Agricoltura: assessore lombardo Rolfi, numeri dimostrano che quella italiana è la più sostenibile d'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo poter coniugare produttività e ambiente - ha continuato l'assessore lombardo - e sfruttare le agroenergie, strumenti che consentono di chiudere il cerchio dell'economia circolare fornendo reddito integrativo alle aziende. Solo così si trasformano le imprese agricole in agro raffinerie totalmente ecologiche e virtuose". "Serve inoltre aumentare i processi di assistenza alle aziende e di formazione degli agricoltori - ha puntualizzato - partendo dalle giovani generazioni, per rendere ancora più virtuose le nostre attività produttive". "Una applicazione ideologica e piatta del green deal rischia di fare danni perché non tiene in considerazione i diversi punti di partenza dei vari Paesi europei. L'agricoltura lombarda e quella italiana hanno numeri diversi rispetto a quella di altre zone del continente. Per questo - ha concluso Rolfi - necessitano di applicazioni differenziate". (Com)