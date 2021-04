Decreto Ministeri: Testamento (Ac), senza tutela salute pubblica non c'è transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al decreto legge sul riordino dei ministeri hanno bocciato dei nostri emendamenti che prevedevano tra le competenze del Cite (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) la possibilità di introdurre la valutazione di impatto sanitario nelle procedure di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale". Lo dice Rosa Alba Testamento, deputata della componente parlamentare l'Alternativa C'è, a proposito del decreto riordino dei ministeri. "Bocciato - aggiunge - anche quello che prevedeva l'inserimento nel costituendo Cite di un rappresentante del ministero della Salute. Evidentemente per il governo quando si parla di transizione ecologica e ambiente, la tutela della salute pubblica non va di pari passo. Così come chiaramente non interessano all'esecutivo le ricadute sulla salute dei cittadini degli impianti che verranno costruiti. A quanto pare la pandemia non ha insegnato nulla". (com)