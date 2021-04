Covid: Salvini, correre su piano vaccinale, istituzioni Ue non al passo con i tempi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salute vuol dire correre sul piano vaccinale e se l'Europa sbaglia, dorme o rallenta bisogna trovare il modo, come stanno facendo altri Paesi, di rivolgersi anche all'estero, perché la salute degli italiani merita ogni tipo di sforzo. Anche in questo caso, ahimè, le istituzioni europee si stanno dimostrando vecchie, non al passo con i tempi e non all'altezza dell'emergenza che stiamo vivendo". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. (Rin)