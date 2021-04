Myanmar: gli Usa sanzionano la produzione statale di gemmev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno comminato sanzioni contro la Myanma Gems Enterprise, la compagnia statale che si occupa della produzione di gemme. Lo ha reso noto il segretario di Stato Antony Blinken attraverso un comunicato. “Il regime militare birmano ha ignorato la volontà del popolo del Myanmar di ripristinare il percorso del Paese verso la democrazia e ha continuato a commettere attacchi letali contro i manifestanti e chiunque si trovasse a tiro. Il riferimento è anche alle azioni brutali delle forze di sicurezza del 27 marzo scorso, quando oltre 100 manifestanti sono rimasti uccisi. Questi attacchi hanno provocato oltre 500 morti, inclusi decini di bambini”, si legge nel documento. Le nuove sanzioni vengono comminate “mentre i leader della giunta militare partecipano a un’esposizione di gemme a Naypyidaw sotto gli auspici della Myanma Gems Enterprise”. “Inviamo così un chiaro segnale ai militari: gli Stati Uniti continueranno ad aumentare la pressione sulle entrate del regime finché questo non cesserà le violenze, non rilascerà tutte le persone ingiustamente arrestate, non annullerà la legge marziale e lo stato nazionale d’emergenza, non rimuoverà le restrizioni alle telecomunicazioni e non ripristinerà il percorso democratico del Myanmar”, afferma Blinken.(Nys)