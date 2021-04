Gibuti: domani le elezioni presidenziali, Guelleh verso il quinto mandato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gibuti è un Paese in gran parte desertico ma situato in una posizione geografica strategica, sulle sponde del mar Rosso e lungo una delle rotte commerciali più trafficate del mondo, all'incrocio tra l'Africa e la Penisola arabica e a breve distanza dallo Yemen dilaniato dalla guerra. Sotto la presidenza di Guelleh, Gibuti ha sfruttato questo vantaggio geografico investendo molto in porti e infrastrutture logistiche, sebbene il Paese abbia assistito parallelamente a una progressiva erosione della libertà di stampa e ad un giro di vite sul dissenso man mano che apriva le porte alla presenza - militare ed economica - straniera. Nel 2020 il capo dello Stato ha peraltro dovuto affrontare un'insolita ondata di proteste dell'opposizione, tutte brutalmente represse, dopo l'arresto di un pilota dell'aeronautica militare che aveva denunciato la discriminazione e la corruzione basate sui clan. Inoltre, la polizia ha interrotto diverse proteste spontanee contro il quinto mandato di Guelleh nel periodo precedente le elezioni. (segue) (Res)