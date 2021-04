Gibuti: domani le elezioni presidenziali, Guelleh verso il quinto mandato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gibuti, che ha ottenuto l'indipendenza dalla Francia nel 1977, è rimasto negli anni sostanzialmente stabile in una regione spesso travagliata, attirando potenze militari straniere come Francia, Stati Uniti e Cina - ma anche l'Italia, che vi è presente con 117 militari e 18 mezzi terrestri impiegati presso la Base militare italiana di supporto (Bmis) fornendo supporto logistico alle attività antipirateria, nonché al personale italiano impiegato in Somalia - per stabilirvi le loro basi. Nel 2018 il Paese, con l'obiettivo di diventare un "hub" commerciale e logistico per l'intera regione, ha inoltre avviato la prima fase di quella che sarà la più grande zona di libero scambio dell'Africa, finanziata dalla Cina. Il gigante asiatico - che vede Gibuti come una parte fondamentale della sua iniziativa infrastrutturale globale Nuova via della seta ("Belt and Road Initiative") - ha anche finanziato la costruzione di una ferrovia che collega Gibuti alla capitale dell'Etiopia, Addis Abeba. (segue) (Res)