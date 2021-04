Gibuti: domani le elezioni presidenziali, Guelleh verso il quinto mandato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrariamente alla vicina Somalia, Gibuti è sempre rimasto sostanzialmente stabile e impermeabile alle infiltrazioni terroristiche, tranne in sporadici casi come quello del ​​24 maggio 2014, quando una doppia esplosione suicida in un ristorante frequentato da occidentali provocò la morte di tre persone. L'attentato fu rivendicato dal gruppo jihadista somalo al Shabaab che proprio di recente, in vista delle elezioni del 9 aprile, è tornato a minacciare Gibuti lanciando un appello a condurre attacchi contro gli "obiettivi militari occidentali" nel Paese. In un audio diffuso sui canali di propaganda del gruppo, il leader di al Shabaab, Ahmed Omar Abu Ubaydah, ha inoltre accusato le autorità di Gibuti di voler trasformare il Paese in una base militare “da dove pianificare la guerra contro i musulmani in Africa orientale" e ha invitato i suoi militanti a "portare a termine singole operazioni di martirio del lupo solitario per espellere i francesi e gli americani". "Rendete gli interessi americani e francesi a Gibuti la massima priorità dei vostri obiettivi", recita l'audio, secondo quanto riporta il sito somalo "Garowe Online". Abu Ubaidah ha quindi aggiunto che al Shabaab è pronto a offrire "rifugio sicuro" e a "preparare e addestrare" coloro che desiderano migrare da Gibuti se non possono adempiere al loro "obbligo individuale del jihad". (segue) (Res)