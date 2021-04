Gibuti: domani le elezioni presidenziali, Guelleh verso il quinto mandato (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minacce sono state prese sul serio dal Comando Usa per l'Africa (Africom), il cui portavoce Christopher Karns ha dichiarato che al Shabaab "rimane una minaccia persistente agli interessi degli Stati Uniti in Africa orientale" e che "questo è il motivo per cui resta importante applicare una continua la pressione sulla rete di al Shabaab e isolare la minaccia che presenta alla regione e non solo”. Africom ha una base a Gibuti da dove le truppe vengono addestrate e dispiegate in luoghi strategici a sostegno dei governi alleati. La Somalia è una beneficiaria del programma di addestramento Africom, tuttavia le truppe statunitensi hanno annunciato il loro ritiro dal Paese alla fine del 2020 e lo hanno completato a gennaio in seguito ad un ordine esecutivo dell'allora presidente Donald Trump, tuttavia Africom continua a condurre raid aerei in Somalia. (Res)